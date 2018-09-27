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''Может с Джошуа?'' Ломаченко зажег на британском ТВ

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко признался, что хотел бы провести вечер бокса в Великобритании. При этом наш соотечественник продемонстрировал отличное чувство юмора, "бросив вызов" британскому супертяжу Энтони Джошуа.

"Мне очень нравиться в Великобритании, потому что здесь люди понимают бокс. Тут потрясающая атмосфера. Возможно, в один прекрасный день мне удастся провести бой на "Уэмбли". Мне нужен бой против очень известного боксера в Англии. Может, с Энтони Джошуа?" – с улыбкой заявил Ломаченко в интервью Sky Sports.

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Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 8 декабря в Нью-Йорке. Соперником украинца станет чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Хосе Педраса из Пуэрто-Рико.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел боксировать в 2019 году.

Персона
Василий Ломаченко
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