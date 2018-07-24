"Мозгов нет": главу Федерации бокса России поставили на смех из-за боя Усик – Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев вызвал смех у пользователей социальной сети Facebook своим высказыванием о бое Александра Усика и Мурата Гассиева. Прямо во время финала Всемирной суперсерии (WBSS) функционер оценил происходящее в ринге, назвав поединок близким.

"Бой идет отлично, практически равно, но ведет Мурат. Есть подозрение, что может быть досрочная победа", – сказал Кремлев.

Болельщиков, в том числе и российских, откровенно развеселило такое высказывание, так как преимущество Усика в ринге было подавляющее. "Мне, как русскому, за него стыдно. И это генеральный секретарь нашей Федерации бокса...", "Вся суть России за 15 секунд... Ну как тут не плюнуть в харю этому п*****вому п*****су", "Мозгов нет... Но вы держитесь", "Он не Умар, он кумар", – написали фанаты в комментариях под соответствующим видео.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей: 120-108, 119-109, 119-109.

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