Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Мозгов нет": главу Федерации бокса России поставили на смех из-за боя Усик – Гассиев

11.7тЧитать новость на украинском

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев вызвал смех у пользователей социальной сети Facebook своим высказыванием о бое Александра Усика и Мурата Гассиева. Прямо во время финала Всемирной суперсерии (WBSS) функционер оценил происходящее в ринге, назвав поединок близким.

"Бой идет отлично, практически равно, но ведет Мурат. Есть подозрение, что может быть досрочная победа", – сказал Кремлев.

Новости
Принесло победу: стало известно, что сказал тренер Усику в перерыве боя с Гассиевым

Болельщиков, в том числе и российских, откровенно развеселило такое высказывание, так как преимущество Усика в ринге было подавляющее. "Мне, как русскому, за него стыдно. И это генеральный секретарь нашей Федерации бокса...", "Вся суть России за 15 секунд... Ну как тут не плюнуть в харю этому п*****вому п*****су", "Мозгов нет... Но вы держитесь", "Он не Умар, он кумар", – написали фанаты в комментариях под соответствующим видео.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей: 120-108, 119-109, 119-109.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боксер Костя Цзю пришел в восторг от Александра Усика.

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
38
Смешно
1
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кремлев из ФБР - смешнее не придумаешь. Презабавно.
Ответить
1
0
Дмитрий
Дмитрий
Есть такое подозрение, что у Мурата очень устали руки и выше пояса Усика ну никак не хотят подыматься )
Ответить
0
0

Наши блоги