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''Мозг отмирал'': появился откровенный рассказ жены нокаутированного Гвоздиком боксера

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Жена канадского боксера Адониса Стивенсона Симона Год впервые откровенно рассказала о том, что происходило с ее супругом после нокаута в чемпионском бою с украинцем Александром Гвоздиком.

Девушка призналась, что не могла поверить в слова врачей. "Я сидела в первых рядах и могла видеть, что он сильно пострадал. Я знала, что все идет плохо, и, возможно, мы должны были ехать в больницу. С самого начала нам говорили, что дела идут плохо. Врачи сказали, что мозг Адонис отмирал. Я не могла поверить, что он мертв. Это не вписывалось в мою голову", – цитирует Симону TVA Sports.

Адонис Стивенсон и Симона Год

Адонис Стивенсон и Симона Год

Snstagram Симоны Год

Новости
Нокаутированному Гвоздиком боксеру отказали в странной просьбе

Она так же отметила, что всегда верила в то, что Стивенсон сможет прийти в себя. "Я никогда не теряла надежду, потому что у меня с Адонисом особые отношения. Я никогда не теряла надежду, даже если некоторые люди вокруг ее потеряли", – поделилась эмоциями супруга канадского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

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Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персоны
Александр ГвоздикАдонис Стивенсон
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Суддя тварь, пізно зупинив бій !
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