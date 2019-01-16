''Мозг отмирал'': появился откровенный рассказ жены нокаутированного Гвоздиком боксера

Жена канадского боксера Адониса Стивенсона Симона Год впервые откровенно рассказала о том, что происходило с ее супругом после нокаута в чемпионском бою с украинцем Александром Гвоздиком.

Девушка призналась, что не могла поверить в слова врачей. "Я сидела в первых рядах и могла видеть, что он сильно пострадал. Я знала, что все идет плохо, и, возможно, мы должны были ехать в больницу. С самого начала нам говорили, что дела идут плохо. Врачи сказали, что мозг Адонис отмирал. Я не могла поверить, что он мертв. Это не вписывалось в мою голову", – цитирует Симону TVA Sports.

Адонис Стивенсон и Симона Год Snstagram Симоны Год

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Она так же отметила, что всегда верила в то, что Стивенсон сможет прийти в себя. "Я никогда не теряла надежду, потому что у меня с Адонисом особые отношения. Я никогда не теряла надежду, даже если некоторые люди вокруг ее потеряли", – поделилась эмоциями супруга канадского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона брутальным нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы.

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Адонис Стивенсон в бою с Александром Гвоздиком

Абсолютный чемпион мира Александр Усик назвал медицину главной причиной такого развития событий.

В свою очередь сам Александр Гвоздик признался, что был шокирован новостью о срочной госпитализации соперника.

24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.

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