"Мозг не осилил": украинцы эффектно пристыдили Ломаченко за видео со спецназом РФ

В сети продолжают обсуждать скандальное видео с российским спецназом и символикой РПЦ, которое на своей странице опубликовал известный украинский боксер Василий Ломаченко.
Василий Ломаченко
Напомним, через пару дней после публикации спортсмен записал новое видео, в котором попытался объяснить свою позицию. В сети не поняли обращения боксера и ответили ему также стихами.
"Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятия. Ведь ты перепутал
Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре", – опубликовали стих в одном из сообществ социальной сети Facebook UkrBall.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фанаты бокса забросали Василия Ломаченко гневными комментариями после публикации ролика с российским спецназом. В частности, боксера предложили включить в список на обмен с Россией военнопленными.
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