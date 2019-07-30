"Москва уважает": Усик озадачил сеть "понтами" на видео

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) приступил к тренировкам к дебютному бою в супертяжелом весе.

Соперником будет камерунец Карлос Такам, с которым Усик должен был драться 25 мая.

У себя в Instagram крымчанин выложил видео работы на мешке, озадачив своих поклонников скоростью ударов.

Многие подписчики боксера поражены его низким темпом, отмечая что с такой техникой его быстро победят: "Медленно! Слишком много понтов за последнее время! Покрутило Сашу, а итогом будет проигрыш!".

В свою очередь некоторые юзеры поддержали Александра: "Москва тоже Сашу уважает", "Зверюга! Удачи в боях!", "Саня - работяга".

Новости Названа точная дата и место первого боя Усика в супертяжах

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, так и не смог состояться.

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