Московского боксера перед родными трибунами избил казах-дебютант

Известный российский боксер Ярослав Терешкин потерпел поражение в Москве от казахстанского боксера Ернара Ерназарулы.

В конце третьего раунда Ерназарулы отправил соперника в нокдаун, но Терешкин смог встать и дотерпеть до гонга. В начале четвертого раунда спортсмен из Казахстана бросился добивать оппонента, и судья остановил встречу. Это первая победа Ерназарулы в профи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля 28-летний российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд

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