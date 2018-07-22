Кошмар для Путина: сеть восхитил гимн Украины в Москве перед боем Усика

Начало финального поединка боксерской Лиги чемпионов (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гасссиевым не оставило равнодушным болельщиков из Украины. Гимн нашей страны в центре Москвы вызвал восторг в социальных сетях.

"Гимн Украины в центре Москвы. Это словно серпом по яйцам Путина. Браво Усик!!!" - не скрывают эмоций юзеры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.