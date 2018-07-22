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Кошмар для Путина: сеть восхитил гимн Украины в Москве перед боем Усика

11.3тЧитать новость на украинском

Начало финального поединка боксерской Лиги чемпионов (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гасссиевым не оставило равнодушным болельщиков из Украины. Гимн нашей страны в центре Москвы вызвал восторг в социальных сетях.

"Гимн Украины в центре Москвы. Это словно серпом по яйцам Путина. Браво Усик!!!" - не скрывают эмоций юзеры.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персона
Александр Усик
Место
РоссияМосква
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Комментарии на сайте не модерированы
Человек Снежный
Человек Снежный
Кастрюлеголовые пропагандоны никак не возьмут в толк, что в России нормально относятся к нормальным украинцам и к Украине. Смеются у нас только над кастрюлеголовыми. Кастрюли! Вы правда свято верите, что смогли бы в НАСТОЯЩЕЙ войне с РФ выстоять больше 3 дней? Что вы можете противопоставить тем же "Калибрам"?
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Усик - настоящий крымчанин, пример для остальных. Украинский флаг в дом каждому крымчанину и песню "Не дамо свій край нікому" на рингтон телефона!!!
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Ну и вот Опять ибучий укроскот жжет. Какой серп какие яйца?Шаровары ссанные постирайте
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Муркин Шура,есть большая разница между украинцами и укроскатом они же бэндерлоги которым относится твоя семья. А нормальные украинцы с украинским флагом свободно чувствуют себя и Москве и Варшаве.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Коваленко Вася, особенно прикольно читать такой бред от троля с украинской фамилией.......)) кокошник снимай, когда ху... пишешь!)))))))
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