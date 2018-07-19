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ЭкономикаШоу

Мощнее удара молота: в сети вспомнили сокрушительный нокаут от Кличко

3.1тЧитать новость на украинском

Экс-чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко в четверг, 19 июля, отпраздновал свое 47-летие. В сети вспомнили яркое видео 2010 года с боя против Альберта Сосновского.

На 60-тысячном стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке 04" Виталий Владимирович защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав поляка.

Видео нокаута от украинского чемпиона стало настоящим хитом в сети.

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Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время украинский боксер провел 47 боев. В 45 поединках "Доктор Железный Кулак" одержал победы, 41 раз отправляя своих соперников в нокаут.

Напомним, что по завершению карьеры, мэр Киева был объявлен "Вечным" чемпионом мира в супертяжелом весе.

Персона
Виталий Кличко
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei
andrei
Что может быть мощнее удара "Молота"?:-) Надо спросить у убиенных военов ВСУ.
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