Мощнее удара молота: в сети вспомнили сокрушительный нокаут от Кличко

Экс-чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко в четверг, 19 июля, отпраздновал свое 47-летие. В сети вспомнили яркое видео 2010 года с боя против Альберта Сосновского.

На 60-тысячном стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке 04" Виталий Владимирович защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав поляка.

Видео нокаута от украинского чемпиона стало настоящим хитом в сети.

Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время украинский боксер провел 47 боев. В 45 поединках "Доктор Железный Кулак" одержал победы, 41 раз отправляя своих соперников в нокаут.

Напомним, что по завершению карьеры, мэр Киева был объявлен "Вечным" чемпионом мира в супертяжелом весе.