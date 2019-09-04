"Мои украинские фаны": Усик записал видеообращение

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил всех украинских фанатов на свой дебютный поединок в хевивейте.

Наш соотечественник выйдет в ринг 12 октября в Чикаго, а его первым соперником в новой весовой категории станет представитель Нидерландов Тайрон Спонг.

Накануне Усик записал видеообращение к своим поклонникам. "Всем привет. Мой следующий бой пройдет 12 октября в Чикаго. Мои английские фаны, спасибо вам большое. Мои украинские фаны, вас люблю и обожаю. Вам добра я посылаю. Пока-пока!" – сказал Александр на английском и русском языках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайрон Спонг накануне поединка против Александра Усика 31 августа добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, где отправил соперника в кошмарный нокаут.

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