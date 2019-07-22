"Могу вырубить": соперник Ломаченко пригрозил украинцу

Британский боксер Люк Кэмпбелл считает, что в бою против украинского чемпиона мира по версии WBA, WBO Василия Ломаченко, он имеет все шансы на победу.

"Я считаю, что Ломаченко — топовый боец, он лучший боксер вне зависимости от весовой категории. Такой поединок стимулирует меня работать как можно больше и показывать отличный бокс", – заявил Кэмпбелл в интервью BoxingScene.

Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл. Будет жесткий бой

Однако, несмотря на эти хвалебные слова в адресс Василия Ломаченко, британский боксер не сомневается в своих силах и уверен в положительном результате поединка.

"Уверен, что могу вырубить любого в легком весе, если сделаю правильный удар. Я один из лучших ударников тут. Хотя понимаю, что меня ожидает тяжелейший матч в карьере", — считает Люк Кэмпбелл.

Напомним, что поединок между боксерами состоится 31 августа и на кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Люка Кэмпбелла высмеяли после того, как он проиграл дуэль взглядов Василию Ломаченко.

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