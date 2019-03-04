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"Начинаю тренироваться": Поветкин впервые прокомментировал бой с Усиком

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Российский супертяж Александр Поветкин подтвердил, что ведет переговоры относительно проведения поединка против Александра Усика.

Такое заявление он сделал во время посещения детского боксерского турнира памяти его отца Владимира Поветкина, который проходил с 1 по 3 марта в Курске, передает РИА "Курск сегодня".

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"Начинаю тренироваться": Поветкин впервые прокомментировал бой с Усиком

"Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления, и сейчас я начинаю плотно тренироваться", – заявил Поветкин.

При этом "Русский Витязь" не стал комментировать информацию о намерении его команды организовать для него промежуточный бой перед встречей с украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из промоутеров Александра Усика Эдди Хирн рассказал о трудностях с организацией боя нашего соотечественника с Поветкиным. Свой дебют в супертяжелой весовой категории украинский боксер может провести с Карлосом Такамом из Камеруна.

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Тема
Усик – Поветкин
Персоны
Александр ПоветкинАлександр Усик
Место
РоссияКурск
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