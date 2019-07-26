"Могу проиграть": Ломаченко неожиданно высказался о бое с Кэмпбеллом

Украинский чемпион Василий Ломаченко не исключил своего поражения в поединке против британца Люка Кэмпбелла.

Наш соотечественник вернется в ринг 31 августа в объединительном бою сразу за три чемпионских пояса.

Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл

"В боксе каждый может проиграть. Я также. Но, когда я выхожу в ринг, то никогда не думаю о поражении, думаю только о том, как выиграть бой. Я никогда не думаю о результате, просто показываю свой стиль и свои навыки. Конечно, немного переживаю перед боем, но когда выхожу в ринг, то забываю об этом и концентрируюсь только на сопернике", – сказал Ломаченко в интервью William Hill.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас вскипел из-за обвинений в смерти российского боксера Максима Дадашева.

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