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"Могу проиграть": Ломаченко неожиданно высказался о бое с Кэмпбеллом

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Украинский чемпион Василий Ломаченко не исключил своего поражения в поединке против британца Люка Кэмпбелла.

Наш соотечественник вернется в ринг 31 августа в объединительном бою сразу за три чемпионских пояса.

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Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл

Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл

"В боксе каждый может проиграть. Я также. Но, когда я выхожу в ринг, то никогда не думаю о поражении, думаю только о том, как выиграть бой. Я никогда не думаю о результате, просто показываю свой стиль и свои навыки. Конечно, немного переживаю перед боем, но когда выхожу в ринг, то забываю об этом и концентрируюсь только на сопернике", – сказал Ломаченко в интервью William Hill.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас вскипел из-за обвинений в смерти российского боксера Максима Дадашева.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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