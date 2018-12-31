''Могу победить'': чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) уверен, что без проблем побьет украинского обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

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"Я просто пытаюсь оставаться занятым. Я пытаюсь быть умнее. Я рад вернуться. Все знают, что я отсутствовал долгое время, но 2019 год будет более оживленным. Ломаченко и Педраса провели отличный бой. Я думаю, что Ломаченко попытался превзойти меня в сравнении с Педрасой, вы это видели. Я могу победить и Лому, и Фармера. У меня нет сомнений", – сказал Дэвис в интервью

Как ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

Напомним, что Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.