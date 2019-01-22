''Мог бы убить'': украинский чемпион рассказал о драке с Усиком

Чемпион Всемирной боксерской организации WBO Oriental Денис Беринчик признался, что у него в команде "Украинские атаманы" во время подготовки к Олимпиаде возник конфликт с другим украинским боксером Александром Усиком.

"Я немного вспылил. Имел неосторожность, хотел побоксировать с ним. В итоге Александр Усик дал мне два раза лоу-кик (удар ногой по нижней части тела - ред.) У меня остались черные синяки, как после пистолета. Вот такой синяк на ноге", - признался Беринчик в программе Зе Интервьюер.

Александр Усик и Денис Беринчик K2 Promotions

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Украинский боксер отметил, что Усик избивал его, как настоящий кикбоксер.

"Он дрался ногами, просто руками он мог бы убить. Я его просил: "Саня, только не ногами!" Но он, видимо, "услышал" меня. Серьезно вспылили. Наверно, я хотел его "потушить", - рассказал о драке Беринчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн считает, что, если украинец Александр Усик решит подняться в супертяжелый вес, он получит право сразиться с непобежденным Энтони Джошуа.

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