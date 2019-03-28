Многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП

В Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко.

18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта. Трагедия произошла в 19:20 на перекрестке ул. Игоря Сикорского и ул. Виктора Духовченка.

Автомобиль ЗАЗ-1103 “Славута”, за рулем которого был Власенко, не разминулся с фурой. Легковушка оказалась смята многотонным грузовиком, превратившись в кучу металлолома. В результате столкновения водитель ЗАЗ погиб на месте происшествия, сообщает Forpost.

Александр Власенко Forpost

ДТП с Александром Власенко Forpost

ДТП с Александром Власенко Forpost

Александр Власенко zanoza-news.com

Александр Власенко zanoza-news.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в кошмарном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Луцк — Ковель, вблизи села Свидники Ковельского района, разбился скандальный украинский баскетболист Андрей Романица. Его жена Оксана попала в реанимацию.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!