Многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП

В Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко.
18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта. Трагедия произошла в 19:20 на перекрестке ул. Игоря Сикорского и ул. Виктора Духовченка.
Автомобиль ЗАЗ-1103 “Славута”, за рулем которого был Власенко, не разминулся с фурой. Легковушка оказалась смята многотонным грузовиком, превратившись в кучу металлолома. В результате столкновения водитель ЗАЗ погиб на месте происшествия, сообщает Forpost.
Александр Власенко
Forpost
ДТП с Александром Власенко
Forpost
ДТП с Александром Власенко
Forpost
Александр Власенко
zanoza-news.com
Александр Власенко
zanoza-news.com
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