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Многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП

9.7тЧитать материал на украинском

В Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко.

18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта. Трагедия произошла в 19:20 на перекрестке ул. Игоря Сикорского и ул. Виктора Духовченка.

Автомобиль ЗАЗ-1103 “Славута”, за рулем которого был Власенко, не разминулся с фурой. Легковушка оказалась смята многотонным грузовиком, превратившись в кучу металлолома. В результате столкновения водитель ЗАЗ погиб на месте происшествия, сообщает Forpost.

Александр Власенко

Александр Власенко

Forpost

ДТП с Александром Власенко

ДТП с Александром Власенко

Forpost

ДТП с Александром Власенко

ДТП с Александром Власенко

Forpost

Александр Власенко

Александр Власенко

zanoza-news.com

Александр Власенко

Александр Власенко

zanoza-news.com

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Тема
кикбоксинг
Место
УкраинаЗапорожье
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