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"Многое доказал": Ломаченко привел в восторг знаменитого чемпиона

3.7тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях филиппинец Нонито Донейр не сомневается в победе Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой в объединительном поединке, на кону которого будут стоять пояса WBO и WBA в легком весе.

"Для того, чтобы поверить в стиль Ломаченко, мне потребовалось немало времени, но его последний бой мне многое доказал. Василий – невероятный боец, очень умный и очень хитрый. Он просто понимает бокс, и на пять-десять шагов находится впереди всех. Считаю, что Ломаченко победит Педрасу".

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Напомним, что первый в карьере украинца объединительный бой с Хосе Педрасой Ломаченко проведет 8 декабря в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко откровенно рассказал, как складываются его взаимоотношения с отцом

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Темы
WBOWBA
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
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