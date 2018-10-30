"Многое доказал": Ломаченко привел в восторг знаменитого чемпиона

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях филиппинец Нонито Донейр не сомневается в победе Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой в объединительном поединке, на кону которого будут стоять пояса WBO и WBA в легком весе.

"Для того, чтобы поверить в стиль Ломаченко, мне потребовалось немало времени, но его последний бой мне многое доказал. Василий – невероятный боец, очень умный и очень хитрый. Он просто понимает бокс, и на пять-десять шагов находится впереди всех. Считаю, что Ломаченко победит Педрасу".

Напомним, что первый в карьере украинца объединительный бой с Хосе Педрасой Ломаченко проведет 8 декабря в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко откровенно рассказал, как складываются его взаимоотношения с отцом