"Мне сказали, что воюет с Украиной": Ломаченко высказался о единстве с Россией

Максим Богданов Бокс 21:04, 5.05.2020 Обновлено: 22:01, 5.05.2020

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове", - заявил Ломаченко в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" на Youtube-канале "Корсунская пустынь".

Отметим, что Ломаченко 19 апреля опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с российскими актерами и священниками в стихотворной форме поздравил Украину и украинцев с Пасхой.

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