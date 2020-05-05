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6 мая • обновлено в 07:00
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"Мне сказали, что воюет с Украиной": Ломаченко высказался о единстве с Россией

16.7т
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Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове", - заявил Ломаченко в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" на Youtube-канале "Корсунская пустынь".

Отметим, что Ломаченко 19 апреля опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с российскими актерами и священниками в стихотворной форме поздравил Украину и украинцев с Пасхой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Василий Ломаченко
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Комментарии
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4
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106
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А,я то думал,что великий спортсмен непременно должен быть патриотом своей страны..Печально.
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0
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Кто же тебе виноват, что элементарные вещи в голове не укладываются? Ты же сам и виноват, нечего было башку под удары подставлять. А теперь что ж, живи, убогий.
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4
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Белявцева Владислава
Белявцева Владислава
В голове не укладывается потому, что в ней нет мозга.
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