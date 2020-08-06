Мне очень нравятся его высказывания, – Ломаченко о выпадах со стороны Лопеса

Василий Ломаченко заявил, что ему очень нравятся оскорбительные высказывания своего следующего соперника Теофимо Лопеса и его отца.

"Лопес молодец. Мне очень нравятся его высказывания в мой адрес. Он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, заявлять, дразнить его, унижать. Он сам все это делает и раскручивает поединок. У них с папой это хорошо выходит. Поэтому – спасибо, парни!" – сказал Ломаченко в интервью на YouTube-канале LOMA Official TV.

Украинский боксер также отметил, что слова Лопеса и его отца его уже не задевают.

"Теперь уже не задевают. Года полтора-два назад он уже начал возмущаться. Тогда оно возмущало, а сейчас уже нет", – признался украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец снял видео возле арены "Мэдисон-сквер-гарден", на которой 30 мая должен был пройти его бой против Василия, и сказал украинцу принести туда свои пояса.

В ответ Ломаченко призвал его возвращаться в зал и готовиться к поединку, а Лопес заявил, что "завтракает такими стариками", как украинец.