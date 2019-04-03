"Мне не нравится": Владимир Кличко обратился к украинцам

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко выразил уверенность в том, что украинцы должны продолжать строить сильное и независимое государство, несмотря на множество проблем.

"Мне не нравится слово "проблема". Когда ты о ней думаешь, у тебя опускаются руки, это слово будто замораживает, сковывает. Но когда ты воспринимаешь любую проблему как вызов, это дает тебе огромную энергию на его преодоление. Перед нами сегодня очень много вызовов: экономические, политические, геополитические, военные, к сожалению... Но мы не должны опускать руки", – рассказал боксер в интервью babynyar.org.

Facebook Владимира Кличко

Владимир также назвал Революцию достоинства 2014 года настоящим переломным моментов в своей жизни. По признанию нашего боксера, тогда он почувствовал себя не только спортсменом, представляющим Украину.

"Эту историю я разделяю на два этапа: для Украины и для себя лично не только как спортсмена, но и как одного из 45 миллионов украинцев. Первый этап – до 2014 года. Тогда я представлял себя, прежде всего, как спортсмена: на ринге важно показывать результат. Когда произошли события 2014 года, которые, несмотря на всю боль и потери, помогли украинцам осознать, в какой стране мы живем, кто мы, какие наши ценности, пришло и понимание того, что я – часть чего-то большего, чем просто спорт. Тогда я по-настоящему почувствовал свою принадлежность к целому народу и стране". – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко близок к возвращению в ринг – ему был предложен выгодный контракт на проведение трех боев. Свою готовность сразиться с украинцем уже выразил американский чемпион Деонтей Уайлдер.

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