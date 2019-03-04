"Мне не нравится": Гассиев сделал заявление про Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что не будет проводить бой с Александром Усиком, если у украинца не будет титулов.

"Стиль Усика мне не нравится, потому что я сам так не смог бы боксировать. На момент финала WBSS он просто оказался лучшим боксером. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Если у него титулов не будет, то мне неинтересно будет с ним боксировать. Поражение - это, естественно, неприятно. Бокс - это не борьба. Это такое поражение, которое тебя откидывает назад. И сможешь ли ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, это знает только Бог.", – сказал Гассиев в фильме Iron.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, а также добыл титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Также он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.

Сейчас Саша готовится к дебюту в супертяжах. Его первым соперником должен был стать Александр Поветкин, однако несколько дней назад команда Витязя сделала неожиданный ход, испугавшись боя с крымчанином.

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