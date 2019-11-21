Между Альваресом и Ломаченко выберу мексиканца – украинский супертяж

За спинами Александра Усика и других монстров хевивейта Владислав Сиренко только ищет свои лучи славы в хевивейте. Но уже заложил отличный фундамент для этого.

Он тренируется с известным американским тренером Али Баширом и в 13-ти боях супертяжелой категории не знает поражений, но пока не очень признает свои успехи. Как когда-то братья Кличко, Сиренко пробивается на вершины бокса через Германию, и недавно начал новый этап своей карьеры, подписав новый промоутерский контракт.

Почему Владислав недоволен своими победами в первом раунде, зачем его уговорили поехать в Россию к Александру Поветкину, как он встретил Владимира Зеленского на посту президента Украины – об этом и многом другом украинский супертяж рассказал OBOZREVATEL.

Хотелось подольше побоксировать, но соперник был "грязный"

- Предыдущий бой ты провел в Германии 11 октября, победив итальянца Айвана ди Берардино. Какие от него остались впечатления?

- Если честно, двоякие впечатления. Естественно, я доволен победой и добавлением в свою коллекцию нового титула. Подготовка к поединку также была очень хорошей, я приобрел новый опыт во время лагеря.

Если говорить о негативной стороне боя, то он не понравился из-за того, что соперник был грязный. Мы планировали побоксировать, провести побольше раундов, но из-за его стиля бокса это сделать не получилось. Так как это титульный бой, мы ожидали, что оппозиция будет серьезней. Но получилось так, как получилось.

- Немало говоришь о желании провести побольше раундов, но бой завершился в первом... Какой опыт можно вынести из такого поединка?

- Наверное, в моей карьере это первый такой "грязный" соперник. Ди Берардино открыто бодался, держал. Возможно, из этого можно какие-то для себя выводы сделать и набраться опыта именно из-за такого его стиля.

Владислав Сиренко Фото из страницы Facebook Владислава Сиренко

Также много чего можно вынести из тренировочного лагеря накануне поединка. Мы приобрели новый опыт по организации тренировочного процесса. Также накануне самого боя я в очередной раз прочувствовал, как нужно подходить к нему, как совладать со своими эмоциями.

- После поединка были разговоры с немецкими промоутерами или с менеджером об этом сопернике и будущей оппозиции?

- Мы с моим менеджером Максимом Михалевым постоянно обсуждаем соперников, он прекрасно знает, что мне нужно набираться раундов и опыта. Мы будем искать оппонентов, которые помогут мне это приобрести.

Вообще поиск соперников – это не очень просто. Я немного окунулся в эту тему и понял это. Хорошие соперники – дорогие, плюс это несет определенные риски. Поэтому нужно уметь выбирать противника, взвешивать "за" и "против". В будущем, я уверен, будут такие соперники, о которых мы говорим, просто нужно дождаться.

– Из 13-ти боев 10 поединков ты завершил в первом раунде. Это признак слабости оппозиции или силы твоего удара?

– Я не могу сказать, насколько у меня мощный удар, это вопрос не ко мне. По поводу моей африканской оппозиции – все понимают, что это было очень-очень слабо, я сам это тоже понимаю. В тоже время я не был на контрактах ни у каких компаний, никто мне этих соперников не привозил, не оплачивал. Какие они были, такие уже были.

Сейчас уже, когда я работаю с Fächer Sportmanagement, тут уже нужно задумываться об оппонентах, которые мне будут полезны и добавят мне опыт, а я этот опыт использую в будущем. Это очень важно.

- Уже известно, когда проведешь следующий бой?

- Пока еще точно не знаю. Мы пытаемся сделать так, чтобы я отбоксировал в ближайшее время и у меня не было длинных пауз между боями. Повторюсь, это не все так просто, как может показаться.

На данный момент у Владислава Сиренко в активе 13 боев, и все - победные Фото из страницы Facebook Владислава Сиренко

100 процентов я отбоксирую весной следующего года в Германии. Если удастся, то проведу до этого времени промежуточный бой. Пока, правда, не могу сказать никаких подробностей, сам ничего не знаю.

- Есть предпочтение, где хотелось бы провести бой? У тебя вариантов, на самом деле, много – Украина, Германия, ЮАР?

- Конечно, хотелось бы и дома побоксировать. Я сейчас в основном дома базируюсь, поэтому хотелось бы в Украине побоксировать. В Германии мы еще проведем предостаточно боев, я уверен. Если не в этом году, то в следующем хотелось бы в Украине побоксировать.

Мне лично очень сильно симпатизируют как Василий Ломаченко, так и Канело Альварес. Наверное, сейчас мексиканца я поставлю на первое место

- Кого ты считаешь топовыми боксерами в своем весе, и почему?

- Наверное, топовые боксеры супертяжелого веса – это чемпионы, что логично. Почему – это тоже легко объяснить, ведь у них есть титулы. Если бы чемпионы не были достаточно сильны, умны и талантливы, они бы не дошли до победных вершин. Все чемпионы – это топы, и все, кто рядом к этим позициям тоже.

В топ-20 рейтинга – все топовые боксеры. Правда, есть там и люди, которые не очень заслуживают попадания в рейтинг. Но это бизнес, их туда завели, потому они и там.

- Возможно, есть такой боксер из этой первой 20-ки, в котором ты видишь изъян и думаешь побоксировать с ним?

- У каждого боксера есть свои изъяны. Когда смотришь бой, видишь те или иные проблемы в работе бойца. И, естественно, в топ-20 есть те, с которыми я бы хотел выйти в ринг. Но также есть и те, с кем бы я не желал сейчас драться. Всему свое время, я надеюсь, дойду до того уровня, наберусь достаточно умения и знаний, чтобы достойно с ними боксировать.

В последнее время Владислав Сиренко тренировался без главного тренера Али Башира Фото из страницы Facebook Владислава Сиренко

- Кто, по твоему мнению, лучший боксер Р4Р и почему?

- Мне лично очень сильно симпатизируют как Василий Ломаченко, так и Канело Альварес. Наверное, сейчас мексиканца я поставлю на первое место, так как он - чемпион в четырех весовых категориях и провел великолепный бой с Сергеем Ковалевым, нокаутировав россиянина. Очень близко к Альваресу с Ломаченко и Александр Усик, а также американские боксеры легких весовых категорий. На самом деле, очень сложно судить, кто из них лучший – каждый из них красавчик сам по себе.

- Рейтинг Р4Р – условный, не официальный. Ты как боксер, как воспринимаешь такие оценочные суждения?

- У каждого всегда будет свое мнение по поводу рейтинга. Однако, я думаю, что честно судить по победам и успехам. И вот Канело стал чемпионом в четырех весах – как мне кажется, он прыгнул выше головы и поднялся в ту категорию, где не дотягивает по весу, но выступил там. Поэтому на данный момент справедливо считать его номером один.

Уверен, что в ближайшем будущем Василий Ломаченко тоже сделает что-то невероятное. Он и так уже сделал много подобного, но он еще сделает то, что не сможет повторить никто. А рейтинг Р4Р – это все относительно.

- Канело тебя удивил, нокаутировав Ковалева?

- Если честно, да. Я думал, что Сергей достоит 12 раундов. Не думал, что Канело выиграет досрочно. Как по мне, Сергей отлично боксировал, возможно, не в своей манере, атаковал не как обычно. Он пользовался своими плюсами, держал Канело на дистанции. Я думал, что будет по очкам, но, как говорится, "маємо, що маємо". Сергей пропустил такой серьезный удар, Канело этим воспользовался и добил его, завершив бой нокаутом.

Владислав Сиренко в форме сборной Украины Фото из страницы Facebook Владислава Сиренко

- На твой взгляд, если бы Василий Ломаченко был американцем, он стал бы уже звездой круче, чем Канело?

- Думаю, да. И это легко объяснить. Когда я был в лагерях в США, то понял, что мы там чужие люди. Ты приезжаешь и там не свой вообще. А если бы Украина была номер 1 в профессиональном боксе, и все бы приезжали к нам, то Василий Ломаченко был бы номером один в мире. А так мы едем в США, боксируем в их шоу. Чтобы быть какими-то известными боксерами, нам нужно быть суперкрутыми.

- Назови три лучших, на твой взгляд, украинских боксера на сегодняшний день.

- Их так много, что сложно выбрать троих. Назову четыре - Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко.

- Что скажешь о поражении Гвоздика от Бетербиева? Ты ожидал, что поединок будет именно таким?

- Я изначально знал, что бой будет в стиле "50 на 50". Ведь в ринге встречались два крутых атлета. Не могу сказать, что я удивлен результатом. Но я расстроен, ведь хотел, чтобы Александр победил. Однако, это бокс, и здесь так бывает. У Александра Гвоздика огромнейший потенциал, он еще вернется и будет великим чемпионом.

- У тебя есть страна, город или арена, где ты мечтаешь провести поединок?

- Многие мечтают выйти в ринг на больших аренах в США как MGM Grand в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке. Наверное, и я бы хотел там побоксировать. В будущем также хотелось бы провести бой в Украине на стадионе.

- Давай немного пофантазируем. Если бы можно было выйти в ринг против кого-то из легендарных тяжеловесов прошлого, кого бы ты выбрал? С кем бы было интересно побоксировать?

- Эти все чемпионы прошлого выглядят так устрашающе, что даже не знаю, как ответить… Возможно, если бы я жил в то время, однозначно хотелось бы попробовать свои силы с какой-то легендой. А так... даже не знаю (улыбается).

Продолжение беседы с Владиславом Сиренко ожидайте во второй части интервью на OBOZREVATEL в ближайшие дни

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