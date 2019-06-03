"Меня взбесило!" Уайлдер обматерил Джошуа из-за поражения от Руиса

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер был взбешен поражением Энтони Джошуа от Энди Руиса.

Американец пришел в ярость из-за того, что британский чемпион отказался от продолжения боя в седьмом раунде.

Джошуа – Руис

"Больше всего меня взбесило, что Джошуа отказался от продолжения боя. Он сдался! Черт побери, эта остановка разочаровывает больше всего. К черту деньги! Этот долб**б сдался! Ты работаешь долбанных 24 часа в сутки, даже когда спишь, а потом сдаешься? Ты говоришь: "Хватит". Я думал, что бой продлится 12 раундов, но он, бл**ь, отказался его продолжать!" – заявил Уайлдер в интервью 78SPORTSTV, пишет Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа откровенно высказался о своем поражении от Энди Руиса, вспомнив Владимира Кличко.

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