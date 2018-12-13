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''Меня поддушило'': Усик сделал откровенное признание

2.2тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик откровенно заявил, что в данный момент совершенно не думает о том, с кем бы хотел выйти в ринг в ближайших поединках. По словам тяжеловеса, 2018-й год оказался очень трудным и насыщенным для него и его команды.

"Я вообще сейчас не хочу боксировать. Я отдыхаю, у меня есть на это время. Хочу сказать, что год, который мы провели, был очень тяжелым. И физически, и психологически, и по накалу, страстям... По всему. И так оно поддушило, что когда я пришел в номер отеля после поединка против Белью в Манчестере, то подумал, что у меня, слава богу, есть пара месяцев для того, чтобы не махать руками", – сказал Усик в интервью 112 каналу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны условия для проведения боя между Александром Усиком и британским супертяжем Энтони Джошуа.

Персона
Александр Усик
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