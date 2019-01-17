''Меня не шибет'': Усик сделал откровенное признание

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вспомнил свой бой против Марко Хука в 2017 году. Украинский боксер одержал победу нокаутом в десятом раунде.

"Я очень хотел с ним побоксировать, когда у него еще был пояс. Он наглый, грязный, самоуверенный парень. Мне это было нужно. Вроде завоевал пояс, но проиграл Кшиштофу Гловацки. Вот тут вот сейчас если выиграет, то можно говорить, что он сильный. Меня вообще это не шибет то, что они говорят: "Сильный, не сильный". Как вообще определить силу?" - вспомнил подготовку к поединку Усик.

Хук владел поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, который проиграл в поединке 14 августа 2015 года поляку Кшиштофу Гловацки. Перед боем против Александра Усика немецкий боксер потерял титул Международной боксерской организации, проиграв Майрису Бриедису.

Александр Усик - Марко Хук K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинец Луис Ортис не собирается проводить бой против абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика. Боксер-ветеран присматривает себе другого соперника на предстоящий поединок.

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