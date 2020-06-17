Меня бы распяли как Иисуса Христа, - Фьюри о речи Джошуа на протесте "Black Lives Matter"
Энтони Джошуа на протесте "Black Lives Matter"
Тайсон Фьюри жестко раскритиковал Энтони Джошуа за его слова во время мирного протеста "Black Lives Matter", который прошел в родном для боксера Уотфорде.
Речь Джошуа вызвала волну негодования в сети. В ней он призвал людей воздержаться от покупок в "их" магазинах и вкладывать деньги в предприятия, которыми владеют темнокожие.
"Я уверен, что у Эй Джея были причины говорить то, что он сказал. Какими бы они не были, он уже сделал это. Я уверен, что он уже извинился перед теми, кого мог обидеть – или нет? На самом деле он написал, что те, кому не понравились его слова, могут пойти куда подальше. Я не люблю нападать на людей, которые переживают непростые времена, но если бы я сказал людям не покупать ничего в магазинах, которыми владеют темнокожие и азиаты, меня бы распяли как Иисуса Христа", – цитирует слова Фьюри издание DailyMail.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков за титул абсолютного чемпиона мира в 2021 году.