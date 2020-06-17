Меня бы распяли как Иисуса Христа, - Фьюри о речи Джошуа на протесте "Black Lives Matter"

Тайсон Фьюри жестко раскритиковал Энтони Джошуа за его слова во время мирного протеста "Black Lives Matter", который прошел в родном для боксера Уотфорде.

Речь Джошуа вызвала волну негодования в сети. В ней он призвал людей воздержаться от покупок в "их" магазинах и вкладывать деньги в предприятия, которыми владеют темнокожие.

"Я уверен, что у Эй Джея были причины говорить то, что он сказал. Какими бы они не были, он уже сделал это. Я уверен, что он уже извинился перед теми, кого мог обидеть – или нет? На самом деле он написал, что те, кому не понравились его слова, могут пойти куда подальше. Я не люблю нападать на людей, которые переживают непростые времена, но если бы я сказал людям не покупать ничего в магазинах, которыми владеют темнокожие и азиаты, меня бы распяли как Иисуса Христа", – цитирует слова Фьюри издание DailyMail.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков за титул абсолютного чемпиона мира в 2021 году.