''Меньше по размеру'': Ломаченко сделал откровенное признание

Чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко признался, что неуверенно чувствует себя в нынешней весовой категории.

Украинский боксер отметил, что соперники перед боем кажутся ему больше, чем они есть на самом деле.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

"Мне комфортнее боксировать в 59, на категорию ниже. Там я чувствую, что у нас одинаковые габариты с моими соперниками. Здесь, когда я выхожу, мне кажется, что я меньше по антропометрии, размаху, размерам. Если на взвешивании я еще вижу и чувствую, что мы с ним одного размера, то на следующий день, когда мы уже выходим на ринг, я уже вижу перед собой совершенно другого человека по размерам, это сказывается на протяжении боя", - рассказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, WBA обязала украинца Василия Ломаченко провести обязательную защиту титула против американца Энтони Кроллы. Торги за право организовать поединок должны были пройти 4 февраля, однако затем их перенесли на несколько дней. Сам украинский боксер больше рассчитывает на объединительные бои и в следующем поединке планирует драться с победителем титульного боя Ричард Комми – Иса Чаниев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!