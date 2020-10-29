Менеджер Ломаченко рассказал, когда украинец вернется на ринг

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинец может вернуться на ринг в марте или апреле 2021 года.

На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, на котором Ломаченко находится в кабинете врача, а его плечо заклеено пластырями. Менеджер Василия отметил, что его подопечный чувствует себя хорошо.

"Хорошо, это информация для фанатов Ломаченко и тех, кому важно или интересно: Василий чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется. Надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте/апреле следующего года", – подписал публикацию Климас.

Как сообщал OBOZREVATEL, после сенсационного поражения в бою с Теофимо Лопесом Ломаченко был прооперирован.