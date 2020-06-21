Мексиканский боксер добыл победу эффектным нокаутом

Максим Богданов Бокс 12:13, 21.06.2020

Мексиканец Серхио Санчес (15-1, 9КО) эффектно победил соотечественника Алана Пина (8-3, 5КО) на вечере бокса телеканала Gimnasio Azteca в Мехико.

Поединок в полулегком весе завершился в третьем раунде страшным нокаутом. Уже на 6-й секунде 25-летний Санчес смог подловить своего оппонента жестким апперкотом, после которого Пина словно подкошенный рухнул на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод с участием рефери произошел на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Serbian Battle Championship 28, который прошел в сербском городе Оджаци.

После того, как Славолюб Митич отправил Адриана Радовановича в тяжелый нокаут ударом в голову, арбитр хотел быстро остановить бой, однако из-за спешки подскользнулся, улетев на канвас октагона.

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