Мейвезер вызвал МакГрегора на матч-реванш, пообещав наказать Конора

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер вызвал звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора на матч-реванш.

Таким неожиданным образом непобедимый экс-чемпион отреагировал на заявление ирландца о завершении карьеры.

"Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Думал, ты хочешь победить лучшего в истории. Ну что, если ты захочешь вернуться, я буду готов и снова тебя накажу", – написал Флойд в комментарии на странице Конора в социальной сети Instagram.

Напомним, первый бой Мейвезера и МакГрегора состоялся в августе 2017-го года и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок стал одним из самых кассовых в истории бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор обратился к семье Хабиба Нурмагомедова из-за ситуации с отцом чемпиона UFC, который находится в коме.