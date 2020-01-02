"Мейвезер – не спортсмен": Ломаченко резко высказался о знаменитых чемпионах мира

Чемпион мира в легком весе по трем версиям украинец Василий Ломаченко резко высказался в адрес знаменитого боксера Флойда Мейвезера и непобежденного "регулярного" чемпиона Джервонты Дэвиса.

В интервью YouTube-каналу Тедди Атласа Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

Василий Ломаченко Instagram Василия Ломаченко

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я желаю сражаться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал ориентировочное место проведения боя украинца с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

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