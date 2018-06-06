Опубликован список самых богатых спортсменов мира

Деловой журнал Forbes опубликовал ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место занял не выступающий два года на ринге 41-летний американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО). За 2017 год он заработал 285 миллионов долларов: 10 миллионов - это деньги от рекламы, а остальные 275 - прибыль за бой против Конора Макгрегора.

Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял четвертое место в рейтинге. Свой банковский счет он увеличил на 99 миллионов.

Второе место у аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси - 111 миллионов, третье у португальского игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду - 108.

Топ-10 списка выглядит так:

Любопытно, что в сотню богатейших спортсменов не вошла ни одна женщина, а вот баскетболистов из НБА - аж 40 игроков.

Instagram Флойда Мейвезера

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