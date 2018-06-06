УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Опубликован список самых богатых спортсменов мира

1.7тЧитать новость на украинском

Деловой журнал Forbes опубликовал ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место занял не выступающий два года на ринге 41-летний американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО). За 2017 год он заработал 285 миллионов долларов: 10 миллионов - это деньги от рекламы, а остальные 275 - прибыль за бой против Конора Макгрегора.

Новости
"Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг самых богатых клубов мира

Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял четвертое место в рейтинге. Свой банковский счет он увеличил на 99 миллионов.

Второе место у аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси - 111 миллионов, третье у португальского игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду - 108.

Топ-10 списка выглядит так:

Screenshot_1.jpg

Любопытно, что в сотню богатейших спортсменов не вошла ни одна женщина, а вот баскетболистов из НБА - аж 40 игроков.

Instagram Флойда Мейвезера

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" осуществил самый дорогой трансфер в истории клуба.

Персоны
Флойд МейвезерКриштиану РоналдуЛионель Месси
Место
США
Источник
Источник:vringe.com
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги