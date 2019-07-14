"Медийная шл*ха": Фьюри назвали чемпионом "анального отверстия"

Знаменитый британский супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) резко высказался в адрес линейного чемпиона Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО).

Диллиан Уайт

"Тайсон Фьюри — это медийная шлюха. Когда он в лагере, он более сфокусирован, не говорит так много всякой дряни. Я знаю, что он сейчас витает где-то в облаках, говорит ерунду, постоянно противоречит сам себе. Но это Тайсон Фьюри, он хорош в этом", - цитирует Уайта Vrnge.com со ссылкой на iFL TV .

По словам Уайта если Тайсон Фьюри хочет поединок с ним, он его получит.

"Он постоянно противоречит себе. Говорит, что заинтересован в бое со мной, а потом отказывается. Если хочешь драться, то дерись. Хватит нести чушь, у меня нет на это времени.Ему плевать на фанов. Кто, черт возьми, такой Тревор Брайан? Тайсон Фьюри — линейный чемпион моего анального отверстия", - подытожил Уайт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 декабря прошлого года Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International.

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