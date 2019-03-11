Мать непобедимого чемпиона мира по боксу застрелил коп

Мать чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (18-0, 10 КО) , 51-летняя Бэт Плант, погибла от выстрела заместителя шерифа.

Трагический инцидент произошел в округе Читэм (штат Теннесси, США). Бэт Плант перевозилась парамедиками в лечебное учреждение и внезапно достала нож. Водитель кареты скорой помощи остановился и вызвал полицию, сообщает BoxingScene.

Калеб и Бэт Плант Instagram

Когда на место прибыли представители правоохранительных органов, пострадавшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот расценил происходящее как угрозу и застрелил ее.

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На данный момент ведется следствие. Никаких подробностей относительно того, почему Бэт Плант подлежала госпитализации, не сообщается.

"Ты навсегда останешься в моем сердце, любимая мама. Ты всегда нуждалась в помощи в борьбе со своими демонами. Теперь ты свободна", - написал боксер у себя в Twitter.

Love you forever and always momma . You always said “work hard bubba” and I did. All you needed was help with your demons... your free now momma🖤 pic.twitter.com/kqgYOg4Bkc — CalebPlant (@SweetHandsPlant) 10 марта 2019 г.

13 января Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против Хосе Ускатеги и отправился на могилу своей дочери.

Ребенок спортсмена ушел из жизни, прожив всего 19 месяцев. После посещения кладбища, где покоится дочь, атлет выложил фотографию с лежащим на могиле чемпионским поясом в Twitter:

A father should always keep his promise to his child. This is just the start Punkin. pic.twitter.com/kTr1HHEmfO — CalebPlant (@SweetHandsPlant) 1 февраля 2019 г.

"Отец всегда должен сдерживать данное своему ребенку обещание. И это только начало", — написал тогда Плант.

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