Мать непобедимого чемпиона мира по боксу застрелил коп

Мать чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (18-0, 10 КО) , 51-летняя Бэт Плант, погибла от выстрела заместителя шерифа.
Трагический инцидент произошел в округе Читэм (штат Теннесси, США). Бэт Плант перевозилась парамедиками в лечебное учреждение и внезапно достала нож. Водитель кареты скорой помощи остановился и вызвал полицию, сообщает BoxingScene.
Калеб и Бэт Плант
Когда на место прибыли представители правоохранительных органов, пострадавшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот расценил происходящее как угрозу и застрелил ее.
На данный момент ведется следствие. Никаких подробностей относительно того, почему Бэт Плант подлежала госпитализации, не сообщается.
"Ты навсегда останешься в моем сердце, любимая мама. Ты всегда нуждалась в помощи в борьбе со своими демонами. Теперь ты свободна", - написал боксер у себя в Twitter.
Love you forever and always momma . You always said “work hard bubba” and I did. All you needed was help with your demons... your free now momma🖤 pic.twitter.com/kqgYOg4Bkc— CalebPlant (@SweetHandsPlant) 10 марта 2019 г.
13 января Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против Хосе Ускатеги и отправился на могилу своей дочери.
Ребенок спортсмена ушел из жизни, прожив всего 19 месяцев. После посещения кладбища, где покоится дочь, атлет выложил фотографию с лежащим на могиле чемпионским поясом в Twitter:
A father should always keep his promise to his child. This is just the start Punkin. pic.twitter.com/kTr1HHEmfO— CalebPlant (@SweetHandsPlant) 1 февраля 2019 г.
"Отец всегда должен сдерживать данное своему ребенку обещание. И это только начало", — написал тогда Плант.
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