Мать непобедимого чемпиона мира по боксу застрелил коп

Мать чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (18-0, 10 КО) , 51-летняя Бэт Плант, погибла от выстрела заместителя шерифа.

Трагический инцидент произошел в округе Читэм (штат Теннесси, США). Бэт Плант перевозилась парамедиками в лечебное учреждение и внезапно достала нож. Водитель кареты скорой помощи остановился и вызвал полицию, сообщает BoxingScene.

Когда на место прибыли представители правоохранительных органов, пострадавшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот расценил происходящее как угрозу и застрелил ее.

На данный момент ведется следствие. Никаких подробностей относительно того, почему Бэт Плант подлежала госпитализации, не сообщается.

"Ты навсегда останешься в моем сердце, любимая мама. Ты всегда нуждалась в помощи в борьбе со своими демонами. Теперь ты свободна", - написал боксер у себя в Twitter.

Love you forever and always momma . You always said “work hard bubba” and I did. All you needed was help with your demons... your free now momma🖤 pic.twitter.com/kqgYOg4Bkc