Мариухана от Тайсона и Кличко в политике: чем сейчас занимаются экс-боксеры

Приходит время, и звезды профессионального бокса оставляют ринг. Причины разные – возраст, травмы…

В свое время, проведя последний бой на профиринге, Виталий Кличко принял решение уйти в политику. Создав партию "Удар", возглавил ее, были планы стать президентом страны, но в итоге стал мэром столицы Украины – Киева.

Чем занимаются боксеры-профессионалы, завершив свою успешную карьеру? Сейчас вы об этом узнаете.

Начнем с 53-летнего Майка Тайсона. Один из самых лучших боксеров мира, завершив свою карьеру в 2005 году, американец, привыкший к активному образу жизни, продолжает регулярно заниматься спортом, кроме того, он нашел себе еще массу интересных занятий.

В 2013 году Тайсон стал основателем американской промоутерской компании Iron Mike Promotions. Также у Железного Майка имеется бизнес по производству марихуаны. Он основал компанию Tyson Holistic и приобрел 16 гектаров земли в Калифорнии, на которых намерен построить настоящее ранчо.

"Ранчо Тайсона" будет включать в себя плантацию, гидропонный завод, кемпинги и магазины. Также планируется открытые специальной школы, где все желающие смогут узнать, как выращивать и применять марихуану в медицинских целях.

Сам же Майк неоднократно признавался, что любит побаловаться "травкой". По словам бывшего боксера, в месяц он с друзьями и бизнес-партнерами выкуривает марихуаны на 40 тысяч долларов.

Помимо ведения бизнеса Тайсон также занимается актерской карьерой. Эпизодически он снялся более чем в 55 фильмах и сериалах, среди которых и всем известный "Мальчишник в Вегасе". Помимо этого, Майк написал автобиографическую книгу "Неоспоримая правда", а позже объездил весь мир со своим шоу, где рассказывал о детстве, жизни, карьере, победах и неудачах. Тайсон довольно часто снимается в рекламе – в частности, его можно увидеть на банках энергетических напитков.

Недавно Майк Тайсон на несколько дней заглянул в Киев, где снялся в рекламе одной из популярных букмекерских контор. Какой гонорар получил Железный Майк – неизвестно, но реклама, выходящая на каналах отечественного телевидения, откровенно говоря, не впечатляет.

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Последний свой бой в профессионалах 54-летний Леннокс Льюис провел в 2003 году. После завершения карьеры он четыре года работал комментатором на телеканале НВО и параллельно развивал бизнес-проекты и социальные.

Льюис свой заработанный на ринге капитал вложил в недвижимость, приобрел особняки в Канаде, на Ямайке и в Англии. Также Леннокс владеет сетью оздоровительных комплексов и имеет собственный бренд одежды.

Помимо этого, бывший тяжеловес является крупным спонсором Центра Мухаммеда Али и многих благотворительных проектов. Боксер сосредоточен на помощи детям, у него есть академия бокса, а также шахматная академия в Лондоне для детей из малообеспеченных семей. Также Леннокс достаточно часто посещает боксерские шоу, появляется в эфирах английского и американского телевидения, и даже одно время пробовал себя в качестве тренера.

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46-летний американец Оскар Де Ла Хойя, выступавший в первом среднем весе, завершил свою карьеру в 2008 году. Однако из мира бокса бывший спортсмен так и не ушел.

Оскар еще в 2001 году основал промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. Потому после ухода с ринга он сосредоточился на собственном бизнесе. Сейчас Оскар Де Ла Хойя полностью погружен в промоутерскую деятельность, а его компания является одной из самых известных и уважаемых не только в США, но и во всем мире.

Среди клиентов такие топ-боксеры, как: Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Хорхе Линарес, Дэнни Гарсия, Амир Хан, Виктор Ортис и другие. Кроме того, Golden Boy Promotions владеет 25% акций американского футбольного клуба "Хьюстон Динамо".

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50-летний американский боксер ушел из большого спорта в феврале 2018 года. Еще во времена своей карьеры Рой Джонс параллельно работал комментатором на канале HBO и "Матч ТВ" и занимался музыкой. В 2001 году он записал рэп-альбом, а позже даже основал собственную рэп-группу.

Еще в 2015 году Джонс получил российское гражданство. С тех пор он вместе с семьей живет в России, где проводит уроки и семинары для молодых боксеров, занимается тренерством и пишет музыку.

Также 50-летний спортсмен постоянно пробует себя в актерстве. За последние годы он снялся в фильмах: "Левша", "Держи удар, детка!" и "Крид-2". В свободное время Рой Джонс любит отправиться на рыбалку либо же в спортзал.

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Непобедимый американский боксер, становившийся чемпионом мира в разных весовых категориях, завершил свою карьеру в 2017 году. 42-летний Флойд Мейвезер являлся одним из самых богатых спортсменов мира, не раз возглавлявшим список Forbes.

Не остался бывший боксер по кличке "Деньги" без средств к существованию и на пенсии. 42-летний Мейвезер еще в 2007 году основал промоутерскую компанию Mayweather Promotions, чтобы ни от кого не зависеть и не делиться гонорарами со сторонними промоутерами. Есть у Флойда Мейвезера бизнес и для души.

По его словам, женщины и алкоголь всегда в моде, поэтому в 2017 году он открыл стриптиз-клуб, который на сегодняшний день является одним из самых популярных в Вегасе.

Мейвезер помешан на стиле. Он не жалеет денег на дорогие часы и ювелирные украшения, а также любит одеваться только в брендовые вещи. Есть у него и собственная марка одежды The Money Team. Помимо этого, у Флойда целый автопарк, где собранные одни из самых дорогих машин в мире.

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Как сложилась судьба других известных боксеров-профессоналов и чем они занимаются сейчас, мы поговорим в другой раз.

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