"Маразм": менеджер Ломаченко возмутился из-за обвинений в смерти Дадашева

Менеджер погибшего российского боксера Максима Дадашева Эгис Климас назвал маразмом информацию о том, что его клиент скрывал проблемы со здоровьем.

Климас, известный по работе с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком, в комментарии ТАСС заявил, что Дадашев регулярно проходил обследование.

"Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата. Это какой-то маразм", – подчеркнул менеджер россиянина.

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