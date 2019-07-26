"Маразм": менеджер Ломаченко возмутился из-за обвинений в смерти Дадашева

Менеджер погибшего российского боксера Максима Дадашева Эгис Климас назвал маразмом информацию о том, что его клиент скрывал проблемы со здоровьем.
Климас, известный по работе с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком, в комментарии ТАСС заявил, что Дадашев регулярно проходил обследование.
"Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата. Это какой-то маразм", – подчеркнул менеджер россиянина.
Instagram Максима Дадашева
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
Украинец Василий Ломаченко заявил, что испытал шок, узнав о смерти своего коллеги по промоутерской компании Top Rank.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посвятил Максиму трогательное стихотворение.
Экс-тренер Николая Валуева обвинил в смерти Дадашева его американского наставника.
Позже появилось видео последних минут жизни Максима Дадашева.
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