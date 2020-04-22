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22 апреля • обновлено в 19:15
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"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал бурю насмешек в сети после своего интервью, в котором связал Бога и коронавирус.

Особенно юзеров в интернете возмутили слова супертяжа, что "Бог так сильно любит нас, что он не желает нам ничего плохого".

"А тех что умерли не любит получается Бог?" - задаются резонным вопросом болельщики.

"Усик прост очередной малограмотный мракобес, который говорит глупости про какого-то поехавшего несуществующего Бога, который нас настолько любит, что посылает страдания на землю ", - отмечают пользователи всемирной паутины.

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус
"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус
"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус
"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус
"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус
"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что испытал внутреннюю агрессию, когда узнал о закрытии церквей из-за пандемии коронавируса. В то же время он отметил, что со временем понял серьезность пандемии.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кто заказал вам травлю абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.он все равно вашу помойку не читает
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

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