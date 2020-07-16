Шестилетний американец Бриджер Уокер серьезно пострадал, пытаясь спасти свою младшую сестру от нападения немецкой овчарки.

После того, как пластические хирурги наложили мальчику 90 швов на щеке, Всемирный боксерский совет принял решение назвать героя "почетным чемпионом мира WBC".

В WBC заявили, что чествуют юношу за его храбрость.

"Для нас большая честь удостоить 6-летнего Бриджера Уокера титула почетного чемпиона WBC, за его смелые поступки, которые представляют лучшие ценности человечества. Бриджер, ты герой", – говорится в сообщении организации в Twitter.

Мальчик, которому собака разорвала лицо во время спасения сестры, стал почетным чемпионом WBC Twitter WBC

Фотография, в которой Бриджер сразу после операции обнимает свою гордую сестру, стала вирусной.

Бриджер Уокер обнимает свою сестру Twitter WBC

Бриджер Уокер после операции Instagram Николь Уокер

Его тетя Николь Уолкер рассказала, как все произошло в тот роковой день, когда собака напала на детей, игравших в доме в их родном Вайоминге, США.

"9 июля мой шестилетний племянник Бриджер спас жизнь своей маленькой сестре, стоя между ней и собакой. Получив несколько укусов в лицо и голову, он схватил сестру за руку и убежал с ней. Позднее он сказал: "В тот момент я решил, что если кто-то должен умереть, то пусть это буду я, а не сестра", – написала женщина в Instagram.

Николь Уолкер рассказала, как все произошло Instagram Николь Уокер

Бриджер Уокер с сестрой до нападения Instagram Николь Уокер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция английского графства Уэст-Мидлендс арестовала 12-летнего мальчика, которого подозревают в расистских угрозах в адрес футболиста "Кристал Пэлас" и сборной Кот-д`Ивуара Уилфрида Заха.