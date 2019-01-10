МакГрегор побьется с боксером, который стал в Украине чемпионом мира

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор намерен вернуться в боксерский ринг.

Ирландский экс-чемпион UFC, который в минувшем году проиграл легендарному Флойду Мейвезеру в "бою столетия", ведет переговоры с другим прославленным американцем – Полом Малиньяджи. 38-летний боксер, выигравший в апреле 2012-го чемпионский пояс WBA в полусреднем весе на "Донбасс Арене", заявил о своей готовности биться с МакГрегором, пишет tofight.ru.

Мейвезер - МакГрегор

БОЙ МАЛИНЬЯДЖИ – СЕНЧЕНКО

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой фазе и, вероятнее всего, завершатся подписанием контракта. При этом о дате проведения боя МакГрегор – Малиньяджи пока ничего неизвестно.

Напомним, в своем последнем поединке в UFC Конор МакГрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша МакГрегор – Нурмагомедов в 2019 году.