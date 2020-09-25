МакГрегор объявил о бое с Пакьяо

Александр Чеканов Бокс 22:46, 25.09.2020 Обновлено: 22:55, 25.09.2020

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC (UFC)) Конор МакГрегор объявил о том, что проведет бой с легендарным боксером Мэнни Пакьяо.

Об этом ирландец сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, он будет горд выйти в ринг против чемпиона мира в восьми весовых категориях, вспомнив о поединке против американца Флойда Мейвезера.

"Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество противников, множество дат. А потом случилась пандемия, и заговорили о том, что мне снова придется ждать зрителей, поэтому я отошел от ситуации. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Что было, то было – наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксерами современности", – написал Конор.

Напомним, в августе 2017 года Конор МакГрегор подрался с Флойдом Мейвезером в одном из самых кассовых боев в истории бокса. Американец победил звезду UFC техническим нокаутом в 10-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор был арестован на Корсике за непристойное поведение.

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