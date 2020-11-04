Майки Гарсия о поражении Ломаченко: я не увидел той уверенности, которая была раньше

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия рассказал, что еще на взвешивании понял, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко.

В интервью на YouTube-канале SNOWQUEENLA американский боксер заявил, что украинец выглядел не таким уверенным в себе, как это было раньше. Что касается Лопеса, то Гарсия считает его прирожденным легковесом.

"Это был отличный бой. Прямо перед поединком я смотрел взвешивание. Мне понравилось, насколько Лопес был уверен в себе. Он настоящий легковес, это его дивизион. Что касается Ломаченко, то я не увидел той уверенности, которая была у него перед предыдущими поединками. Он был сфокусирован, но не уверен в себе. Я посмотрел, с кем он дрался до этого. Да, у него отличная работа ног, он хорошо использует углы. Но даже в поединках против второсортных и третьесортных боксеров он пропускал много ударов и зарабатывал много синяков", – рассказал американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко потерпел сенсационное поражение в бою с Лопесом и не стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.