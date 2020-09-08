Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

Михаил Морозов Бокс 17:43, 8.09.2020

Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых боксеров современности, включив в личный рейтинг украинца Василия Ломаченко.

На Instagram-странице ESPNRingside появился список из семи боксеров, за которыми пристально следит Железный Майк. Первым в нем указано имя нашего соотечественника. Кроме Ломаченко в рейтинг Тайсона попали Дэвин Хэйни, Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Райан Гарсия.

Тайсон составил список из любимых боксеров современности
Instagram ESPNRingside

Напомним, что ранее легендарный американец объявил о возвращении в ринг. Он должен провести выставочный бой против Рэя Джонса-младшего. Изначально их поединок должен был состояться 12 сентября, но из финансовых соображений он был перенесен на 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон признался, что считает Ломаченко лучшим боксером на планете.

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