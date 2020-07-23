Майк Тайсон вернулся в бокс ради боя с российским американцем

Легендарный американский боксер Майк Тайсон проведет поединок против бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Роя Джонса, получившего в 2015 году российское гражданство.

Анонс 8-раундового боя, который пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе, на своей странице в Instagram опубликовал 51-летний Джонс.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично", – написал Джонс.

Рой Джонс проведет бой против Майка Тайсона Instagram Роя Джонса

В 2015 году Роя Джонса жестоко избили, нокаутировав в его первом же бою за Россию.

В 2017-м Джонс поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием и заявил, что он русский.