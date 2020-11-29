Майк Тайсон – Рой Джонс: опубликованы лучшие моменты боя на видео

Максим Иншаков Бокс 10:04, 29.11.2020 Обновлено: 10:21, 29.11.2020

Легендарный Майк Тайсон вернулся в бокс после 15-летнего перерыва, чтобы провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Встреча 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса прошла в Лос-Анджелесе и завершилась вничью. Судейская коллегия, собранная из известных боксеров прошлых годов, не решилась отдавать титул WBC Frontline Battle Beltс кому-то одному.

Все 8 2-минутных раундов прошли в захватывающей борьбе, которая никак не напоминала выставочную потасовку престарелых мужчин. Железный Майк агрессивно атаковал и заслуженно наработал на однозначную победу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон получил за выход на ринг около 10 миллионов долларов, а его оппонент – около 3 миллионов. Эти цифры не включали в себя процент от продажи платных трансляций по системе PPV (pay-per-view).

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