Майк Тайсон – Рой Джонс: онлайн-трансляция боя легенд бокса

Легендарные американские боксеры Майк Тайсон (50-6-2, 44 KO) и Рой Джонс (66-9, 47 KO) проведут выставочный поединок.

Бой пройдет в американском Лос-Анжелесе в субботу, 28 ноября. Спортсмены в 8-раундовом противостоянии поспорят за специальный пояс WBC Frontline Battle Belt.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Тайсон – Джонс. Ориентировочное начало – в 06:00 утра воскресенья, 29 ноября, по киевскому времени.

ПРОМО ТАЙСОН – ДЖОНС

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТАЙСОН – ДЖОНС

В Украине эксклюзивную трансляцию поединка проведет видеосервис Megogo.

Прямой эфир для российских болельщиков на ТВ и официальном сайте проведет телеканал РЕН ТВ.

Также бой можно будет увидеть в Казахстане благодаря местному вещателю Qazsport.

ПРОГНОЗ НА ТАЙСОН – ДЖОНС

Фаворитом боя считается Майк Тайсон. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,50.

А показатели на успех его соотечественника достигают уровня 2,60.

Майк Тайсон ради поединка сбросил 45 килограмм.

ГОНОРАРЫ БОЯ ТАЙСОН – ДЖОНС

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон получит за поединок минимум 10 миллионов долларов.

В свою очередь Джонс, который становился абсолютно сильнейшим боксером в полутяжелой весовой категории, за возвращение в ринг получит гарантированные три миллиона.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Майк Тайсон:

– Провести подготовку к бою было сложно, но только по одной конкретной причине: потому что я должен был сбросить 100 фунтов (45 килограмм – ред.). Хотя с другой стороны, я делал это всю свою карьеру. Как я сбросил вес? Во-первых, стал веганом. Моя жена сказала мне встать на беговую дорожку. Я начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что я проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой.

Рой Джонс провел последний бой в 2018 году.

Рой Джонс:

– Майк – легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться было бы безумием. Я не собирался возвращаться и сражаться снова, но ради Майка Тайсона я согласился сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отбросить. из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я мог сказать нет.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

"Железный Майк" в последний раз выходил на ринг в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину МакБрайду.

В свою очередь Рой Джонс в 2018 году перебоксировал соотечественника Скотта Сигмона.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг.