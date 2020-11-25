Майк Тайсон – Рой Джонс: названы гонорары боксеров

Михаил Морозов Бокс 14:25, 25.11.2020

Гонорар Майка Тайсона более чем в три раза превысит заработок Роя Джонса-младшего за выставочный поединок, который состоится в субботу, 28 ноября.

Как сообщил журналист издания Yahoo! Sports Кевин Айоле на своей странице в Twitter, “Железный Майк" получит за выход на ринг около 10 миллионов долларов, а его оппонент – около 3 миллионов. Эти цифры не включают в себя процент от продажи платных трансляций по системе PPV (pay-per-view).

Названы гонорары Тайсона и Джонса за выставочный бой
Twitter Кевина Айоле

Бой между двумя легендами бокса пройдет в необычном формате – восемь раундов по две минуты. Судьями на поединке будут три экс-чемпиона мира: Чед Доусон, Винни Пациенца и Кристи Мартин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед возвращением в бокс.

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