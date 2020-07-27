Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший объявили о возвращении в ринг.

12 сентября в Лос-Анджелесе бывшие чемпионы мира проведут 8-раундовый выставочный поединок. При этом пока неизвестно, в какой весовой категории подерутся американцы.

Букмекеры уже начали принимать ставки на бой. Фаворитом считается Железный Майк, ставки на которого принимаются с коэффициентом 1,71. Показатели же на успех Джонса достигают уровня 2,05.

Ставки на бой Майк Тайсон – Рой Джонс Скриншот

Отметим, что 54-летний Тайсон не выходил в ринг 15 лет. Он боксировал с 1985-го по 2005-й год. За это время он провел 58 боев, в которых добыл 50 побед (44 – нокаутом), был абсолютным чемпион мира в супертяжелом весе.

В свою очередь 51-летний Рой Джонс провел в профи 75 боев с 1989-го по 2018-й год. В его активе 66 побед, 47 из которых были добыты досрочно. Американец был чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка Сеньеса Эстрада стала автором самого быстрого нокаута в истории бокса, побив соперницу за семь секунд.