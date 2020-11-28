Майк Тайсон – Рой Джонс: букмекеры изменили коэффициенты перед боем

Легендарный американский боксер Майк Тайсон по-прежнему является фаворитом в бою против Роя Джонса, однако букмекерские конторы изменили коэффициенты на результат встречи.

Если раньше на победу Железного Майка можно было поставить с показателем 1,71, то теперь его успех оценивается на среднем уровне 1,56. Цифры у Джонса также изменились и достигают уровня 2,80 (было 2,05).

Ничья в поединке маловероятна: 9,85.

Как сообщал OBOZREVATEL, ориентировочное время начала поединка на арене Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесе – 6 утра воскресенья, 29 ноября. Время киевское. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Тайсон – Рой Джонс.

Также был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу