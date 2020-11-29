Легендарный Майк Тайсон вернулся в бокс и сразился с экс-чемпионом мира

Легендарный американский боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) после 15-летнего перерыва вернулся в ринг и сразился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом (66-9, 47 КО), получившего в 2015 году российское гражданство.

8-раундовый бой за титул WBC Frontline Battle Beltс состоялся на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Судейская коллегия, состоящая из звезд бокса прошлых лет, насчитала ничью.

Рой Джонс и Майк Тайсон после боя Кадр из видео

Учитывая возраст спортсменов, каждый раунд длился по 2 минуты.

54-летний Тайсон с первых секунд захватил центр ринга, проверяя джебами корпус 51-летнего Джонса. Железный Майк демонстрировал отличную скорость, совершенно не соответствующую его преклонному возрасту.

Второй раунд начался с клинчей. Тайсон по-прежнему работал в центре ринга, держа оппонента джебом на дистанции. Как только Рой Джонс начинал клинчевать, Тайсон бил его по печени. Под конец у Майка прошла отличная двойка голова-корпус.

По функциональной подготовке Тайсон превосходил оппонента, заставляя своего земляка большей частью проводить в защите. Клинчей становилось все больше.

В пятом раунде Джонс попытался активизироваться, но сразу получил "ответку". Тайсон наседал, стараясь достать боковыми ударами.

В четвертой двухминутке два мощнейших удара в живот от Тайсона заставили Джонса тяжело задышать, но русский американец не сдавался, стараясь атаковать в прыжке.

Заключительные раунды ничуть не уступали в скорости. Несколько раз Майк зажимал оппонента в угол, работая по нему, как по боксерской груше.

В 8-м раунде два "дедушки" стали показывать шоу, исполняя танцы и кривляясь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Роя Джонса жестоко избили, нокаутировав в его первом же бою за Россию.