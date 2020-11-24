Майк Тайсон рассказал, как сбросил 45 кг перед возвращением в бокс

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что сбросил более 45 кг перед возвращением на ринг благодаря поддержке и мотивации своей жены Лакии Спайсер.

Как сообщает издание eonline.com, в эфире программы "Доброе утро, Америка" "Железный Майк" рассказал, что для этого ему пришлось стать веганом и начать активные занятие на беговой дорожке. Во время интервью Тайсон не сдержался и решил похвастаться своими мышцами перед зрителями.

"Я стал веганом. Моя жена сказала мне заниматься на беговой дорожке. Сначала я проводил на ней 15 минут, а в конце моя тренировка продолжалась уже два часа. Вернуть свою форму было очень тяжело, поскольку мне нужно было сбросить 100 фунтов (45,4 кг – Ред.). Но я привык к таким нагрузкам еще во время профессиональной карьеры", – заявил американец.

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